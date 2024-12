Thesocialpost.it - Terremoto, scossa di magnitudo 4.0 al confine tra Italia e Francia

Torna a tremare la terra, dopo le tante scosse avvertite in questi giorni nel nostro Paese. Un terremoto di magnitudo 4.0 è stato registrato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia al confine tra Italia e Francia, tra la province di Cuneo e la regione Provence-Alpes-Cote d'Azur. La scossa si è verificata alle 11:41 ad una profondità di circa 10 chilometri e i comuni più vicini all'epicentro sono Acceglio, Bellino e Prazzo. Per fortuna non sembra che il sisma abbia causato danni rilevanti agli edifici, soltanto qualche momento di paura per la popolazione.