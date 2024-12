Lanazione.it - Tc Prato, top femminile. Promozione in serie A1

La festaè iniziata subito in via Firenze. Non c’è stato nemmeno bisogno di giocare. La formazionedel Tcè tornata inA1 grazie alla vittoria in trasferta per 3-1 contro l’Apem Copertino perché ieri, nella gara di ritorno, la squadra pugliese si è presentata, ma la loro giocatrice proveniente dal vivaio era infortunata e quindi i due punti che servivano al Tcper salire nella massima, di fatto, erano già assegnati per l’obbligo appunto di schierare giovani: senza giocare il team di Claudia Romoli ha potuto festeggiare il ritorno nella massima. "Un po’ ci è dispiaciuto perché vincere così è molto strano - dice la capitana Romoli -. Comunque devo ringraziare tutte le ragazze che sono state davvero impeccabili in questi due mesi. Prima abbiamo vinto il girone e poi alla finale ci siamo presentate al completo perché non volevamo sorprese".