Bergamonews.it - “Stretta sugli affitti brevi? Priva di senso logico: regole anacronistiche che non favoriscono la sicurezza”

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un host di un appartamento in città bassa a Bergamo riguardo la circolare con cui il capo della polizia Vittorio Pisani richiama prefetti e questori ad occuparsi della questione del riconoscimento degli ospiti nelle strutture che propongono locazioni, con unasul check in da remoto e sulle key boxes.“Faccio l’host dalla fine del 2020 affittando il mio vecchio appartamento sito in Bergamo tramite Booking.com. Fino a gennaio 2023, oltre ad occuparmi della gestione delle prenotazioni e della pulizia dell’alloggio dopo ogni check out, era mio dovere anche accogliere personalmente gli ospiti, a qualsiasi ora del giorno e della notte, non disponendo di alcun dispositivo per il check in da remoto.Durante il 2023 ho pensato di installare la famigerata e temuta ‘keybox’, quindi ho chiesto prima di tutto in Comune, dato che l’appartamento si trova proprio in centro, in una via storica della città bassa, dove mi è stato risposto che se al Condominio andava bene anche per il Comune non c’erano problemi.