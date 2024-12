Stop alla proroga dei contratti ATA PNRR D’Aprile Uil Scuola | 12 247 lavoratori coinvolti dai tagli Fatto gravissimo

Leggi su Orizzontescuola.it

"Gli interventi negativi a danno del personale ATA, purtroppo, continuano a registrare un costante aumento", afferma il Segretario generale della Uil, Giuseppe. "Oltre aidi 2.174 posti di personale ATA previsti nella bozza della Legge di Bilancio 2025 - ricorda il Segretario - si aggiunge anche il contingente di 973 unità distaccato presso altre amministrazioni, già previsto dal DL Sport e, per il quale non è prevista alcuna sostituzione. A ciò si somma il recentedeciso dmaggioranza per l’attivazione delle proroghe dei cosiddetti, che coinvolgono ben 9.100 unità di personale: 3.100 tra amministrativi e tecnici e circa 6.000 per il profilo di collaboratore scolastico".L'articolodeiATA(Uil): “12.