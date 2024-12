Quifinanza.it - Smart working, come funziona la reperibilità per la visita fiscale

Loha completamente trasformato il panorama lavorativo nel nostro paese, andando ad impattare direttamente sugli obblighi dei dipendenti nel momento in cui si dovessero ammalare. Le visite fiscali coinvolgono, infatti, anche quanti lavorano da remoto, che devono rispettare le regole dipresso il proprio domicilio.Ma entriamo un po’ nel dettaglio e cerchiamo di capire quali sono le norme che devono rispettare i lavoratori inlaAttraverso lal’Inps accerta la legittimità dell’assenza per malattia di un lavoratore dipendente. Attraverso questo strumento viene garantito che i benefici previsti dalla legge vengano utilizzati in maniera corretta.I lavoratori dipendenti, che svolgono la propria attività professionale in, sono tenuti a rispettare i seguenti obblighi:obbligo di comunicazione dell’assenza: devono informare il datore di lavoro e ottenere il necessario certificato medico valido, che dovrà essere trasmesso tempestivamente dall’Inps dal medico curante;fasce orarie di: nel corso di determinati orari il dipendente deve essere disponibile presso l’indirizzo indicato all’interno del certificato medico.