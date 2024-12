Ilfattoquotidiano.it - Sempre connessa e hi-tech, la Renault Rafale è un manifesto tecnologico su quattro ruote

Per ritagliarsi un ruolo di primo piano nel competitivo segmento D,ha trasformatoin una sorta di. A partire dalla connettività, con il sistema multimediale openR link che ha integrato Google e il suo infinito universo, con l’accesso a un’ampia gamma di servizi connessi. Il tutto gestibile tramite comandi vocali, per pianificare ad esempio un percorso con Maps senza distogliere gli occhi dalla strada con l’Assistente Google.Di fatto, grazie a Google Play, sono a disposizione più di 50 applicazioni: dalla possibilità di ascoltare la propria preferita con Amazon Music fino all’utilizzo del browser Vivaldi per la navigazione Internet, passando per l’ultimo arrivo in casa Google, cioè Waze. Insomma, le app che di solito usiamo sul nostro smartphone sono diventate fruibili anche su, scaricabili direttamente sul sistema di bordo openR link e utilizzabili dal mega display da 12? disposto in verticale al centro della plancia.