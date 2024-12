Santa Marinella droga nascosta nell’armadio | in manette 35enne

Leggi su Ilfaroonline.it

, 9 dicembre 2024- Prosegue senza sosta l’impegno dell’Arma dei Carabinieri nella lotta contro lo spaccio di sostanze stupefacenti sul litorale nord della Provincia di Roma. I Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia, e in particolare quelli della Stazione di, hanno arrestato unitaliano, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.L’intervento dei Carabinieri è scattato dopo mirate attività investigative, che hanno consentito di localizzare l’abitazione dell’uomo. Durante la perquisizione, i militari hanno rinvenuto e sequestrato all’interno di un armadio un consistente quantitativo di: 195 g di hashish e 13 g di cocaina, pronti per essere immessi sul mercato.Ragion per cui, l’uomo è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.