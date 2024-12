Lanazione.it - San Godenzo forza sette. E Pecchioli salva la vittoria

Sanprofeta in patria, centrando il settimo successo consecutivo casalingo in campionato. La partita di ieri è stata emozionante e rocambolesca con gli ospiti dello Spedalino che vanno in vantaggio al 25’. Il Sanpareggia al 42’ con Camarà al termine di un’azione iniziata da Clementi. Nella ripresa i biancoverdi locali pressano e da un passaggio filtrante del neoentrato Luca Calabrese arriva il raddoppio di Clementi per il 2-1. Ma non finisce qui: nel recupero il Sansubisce un rigore, ma il portieresi supera e para. Bella e calorosa cornice di pubblico. Nel derby del Mugello, giocato a Galliano, il Sagginale va in vantaggio sul 2-0, ma viene ripreso nel finale da una Gallianese mai doma. Prima frazione tutta di marca Sagginale che va in vantaggio al 15’ con Susini.