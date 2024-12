Bergamonews.it - Roberta Togni di Automha eletta vicepresidente di Anima Confindustria

Leggi su Bergamonews.it

è statadi– Federazione Italiana delle Associazioni Nazionali dell’Industria Meccanica Varia e Affine, con delega all’organizzazione e al coordinamento interno.L’assemblea dei soci di, che tutela gli interessi dell’industria meccanica, ha ufficialmente eletto Pietro Almici come nuovo presidente, giàdal 2015 e presidente pro tempore della federazione da maggio di quest’anno.anche la squadra dei vicepresidenti, che accompagneranno il presidente Almici fino a ottobre 2028.“Desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento al presidente Pietro Almici -ha scrittosulla sua pagina LinkedIn- per la fiducia accordatami e per la sua visione strategica e ispiratrice, che guida con competenza la nostra Federazione.