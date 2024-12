Lanazione.it - Rapina a mano armata al centro scommesse di Terni: indagini in corso

Sono inda parte della questura sullamessa a segno nel pomeriggio di sabato ai danni del punto “Snai“ di via Narni, a. Due uomini a volto coperto si sono introdotti nei locali deldove si trovavano clienti e personale. Uno dei due malviventi, con una pistola in- non è chiaro se vera o meno - ha minacciato i presenti e l’altro si è impossessato dei soldi presenti nelle casse: il bottino, stando alle prime informazioni, sarebbe relativamente magro. Poi i due sono fuggiti. Nessuno dei presenti, fortunatamente, è rimasto ferito. Ora spetta al personale della questura, intervenuto sul posto, ricostruire l’accaduto e sviluppare leper individuare i responsabili. Si tratterebbe, comunque, di una coppia di “professionisti: hanno agito con rapidità e decisione, impiegando pochissimo tempo e sapendo esattamente come muoversi.