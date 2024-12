Ramy Elgaml indagati due carabinieri per la morte del ragazzo del Corvetto. Si ipotizzano i reati di falso, frode processuale e depistaggio

Leggi su Open.online

Ci sono dueper ladi, il 19enne egiziano che era bordo dello scooter guidato dal 22enne Fares Bouzidi, ucciso in uno schianto sul mezzo, mentre era inseguito dainella notte tra il 23 e il 24 novembre scorso a Milano. Sono due iiscritti nel registro deglinel fascicolo, su cui indaga la procura, per l’ipotesi didi. Il vicebrigadiere che era alla guida della macchina, che ha tallonato la moto per circa 8 chilometri, era già stato iscritto per omicidio stradale, così come il 22enne. In particolare, l’inchiesta si concentra sull’ipotesi diin relazione al verbale d’arresto per resistenza per Bouzidi, che non faceva riferimento all’impatto tra auto e moto. E infine c’è anche l’ipotesi di, dato che un testimone, presente sul posto dell’incidente, ha raccontato agli inquirenti di aver dovuto cancellare un video per richiesta dei militari.