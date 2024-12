Questi sono i 10 super cibi che aiutano a pulire le arterie e ad abbassare il colesterolo cattivo e nessuno lo sa!

Leggi su Donnaup.it

L’aterosclerosi è un problema che affligge sempre più persone, quindi è importante sapere quali alimentile, per fare tutto il possibile per prevenirla. Il blocco progressivo delle, noto come arteriosclerosi, è la principale causa di morte in tutto il mondo. Il numero di persone che muoiono ogni anno a causa di questa malattia è in aumento.Una situazione che preoccupa molto gli esperti perché, sebbene possa essere prevenuta,sempre di più i pazienti a cui viene diagnosticato questo problema. Pertanto, oggi elenchiamo i 10 alimenti chele.10chelee adilSebbene le persone che soffrono di arteriosclerosi dovrebbero essere controllate da un medico, cialimenti che posaiutare ale