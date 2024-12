Lettera43.it - Quale futuro per la Siria dopo la caduta di Assad? Gli scenari possibili e le forze in campo

Leggi su Lettera43.it

Fino agli ultimi giorni di novembre sembrava impensabile e invece è successo: le offensive dei ribelli inhanno messo fine al regime di Bashar al-che dal 2011 combatteva vari gruppi di insorti. E hanno aperto nuovi (e complicati)in Medio Oriente. Il regime era un colosso dai piedi d’argilla e infattiè caduto non appena si sono create le condizioni per abbatterlo con l’Iran concentrato nella guerra per procura (e non) contro Israele e la Russia impegnata in Ucraina. La maggior parte del Paese è ora in mano alleantigovernative guidate dai jihadisti di Hayat Tahrir al-Sham (Hts), capitanati da Abu Muhammad al-Jolani che ha parlato di «inizio di una nuova era». Ma visto il caos interno e il complicatoo geopolitico regionale la situazione è ben lungi dall’essere definita.