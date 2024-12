Ilrestodelcarlino.it - Papa prega per operai Beko: rischio chiusura stabilimento Comunanza

Promessa mantenuta. Ilhato per glidella, la multinazionale che ha annunciato un piano di licenziamenti e che a fine 2025 chiuderá lodi. Nei guai finiranno anche alcuni dipendenti delle sedi di Fabriano e Siena. "Sono vicino ai lavoratori della, che difendono in modo solidale il diritto al lavoro, che è un diritto alla dignità. Che non gli sia tolto il lavoro, per motivi economici o finanziari": queste le parole del Pontefice durante l’Angelus di ieri mattina a piazza San Pietro. Sabato, tra l’altro, il Sante Padre aveva ricevuto una delegazione in Vaticano. Intanto, si apre una settimana decisiva per il futuro della. Domani, infatti, è in programma il tavolo al ministero al quale sarà presente anche il sindaco Domenico Sacconi. Prevista anche la partecipazione del ministro Adolfo Urso, oltre ai rappresentanti sindacali e i vertici dell’azienda.