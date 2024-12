Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO MONZA-UDINESE 1-2: Thauvin incanta, Maldini fischiato

Voti, top e flop del posticipo dell’U-Power Stadium, valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie A. Lucca econsegnano tre punti pesanti alla squadra ospiteIlmanca ancora la vittoria e rimane al penultimo posto in classifica. L’sbanca l’U-Power Stadium e spazza via la crisi tornando alla vittoria dopo cinque giornate.Daniel(LaPresse) – Calciomercato.ittrascina i friulani con giocate d’alta scuola, Lucca colpisce subito, mentre nella ripresa è Bijol a stendere i brianzoli di Nesta. Sempre più delicata la situazione del, con la panchina del tecnico ed ex difensore che inizia a scricchiolare. Non basta l’intraprendenza sulla sinistra di Kyriakopoulos,irritante edal pubblico di casa.Turati 5,5Izzo 5Pablo Marì 5Carboni 5,5 (71? Mota 6,5)Pedro Pereira 6,5 (71? Birindelli 5,5)Bianco 5,5 (79? Sensi SV)Bondo 6Kyriakopoulos 75 (84? Maric SV)Caprari 5 (79? Forson SV)Djuric 5,5Allenatore: Nesta 5,5TOP: Kyriakopoulos 7 – Il migliore per distacco nello scacchiere brianzolo, è una spina nel fianco sulla corsia sinistra.