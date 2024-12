Ormai è già fuori Choc Amici 24 perde uno dei migliori Cosa sta succedendo nella scuola

Leggi su Caffeinamagazine.it

Brutta notizia per uno dei protagonisti di24. L’allievo in questione sarebbevicinissimo all’eliminazione, nonostante da molti sia ritenuto molto talentuoso. C’è grande sconcerto e sorpresa nel pubblico, che mai si sarebbe aspettato di dover assistere ad un evento simile. Male possibilità di vederlo ancora all’interno dellasono sempre più risicate.24 potrebbe dnquere un allievo amato da parecchi, ma a quanto pare non apprezzato più dal suo insegnante. La sua eliminazione appare sempre più probabile, come ricostruito anche dal sito Lanostratv, che ha analizzato il primo daytime della settimana dopo la puntata domenicale dell’8 dicembre.Leggi anche: “Cacciatela via”.24, Anna Pettinelli smascherata dalla produzione, si mette malissimo24, allievo verso l’eliminazione:succedegiornata del 9 dicembre abbiamo assistito al daytime di24, che si è concentrato anche su questo allievo, che ben presto potrebbe essere costretto all’eliminazione.