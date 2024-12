Linkiesta.it - Ora tutti vogliono il nostro Tfr

Il tesoro conteso in queste ultime battute della stesura della legge di bilancio si chiama Tfr, Trattamento di fine rapporto.Parliamo di quella parte dello stipendio che i lavoratori dipendenti accantonano mese dopo mese e che viene poi liquidata quando smettono di lavorare – se vanno in pensione, si dimettono o vengono licenziati.Quanti soldi sono? Il Tfr equivale al 7,41 per cento della Ral (Retribuzione annua lorda). Per i più precisi, si calcola così: si divide per 13,5 lo stipendio lordo annuo per il primo anno di lavoro, poi negli anni successivi si aggiunge l’1,5 per cento di rialzo fisso e il 75 per cento dell’inflazione.Dove finiscono questi soldi? Quando viene assunto, il lavoratore ha sei mesi di tempo per scegliere se lasciare il Tfr nelle casse dell’azienda o se versarlo a un fondo di previdenza complementare.