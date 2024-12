Nba 2024 2025 | Cleveland ko a Miami altri 50 punti di Jokic

Leggi su Sportface.it

Prosegue la regular season di Nba.va ko amette 48nel successo di Denver ad Atlanta. Orlando e Houston ok. Lakers e Warriors battono Portland e Minnesota. Memphis domina a WashingtonQuarta sconfitta stagionale per(21-4), che cade 122-113 sul parquet di(12-10). Tyler Herro trascina gli Heat con 34, 6 rimbalzi e 7 assist. Doppia doppia da 16e 13 rimbalzi per Bam Adebayo. 18+5 assist per Jimmy Butler. Sponda Cavs, solo 12per Donovan Mitchell e 10 tra Jarrett Allen (6) ed Evan Mobley (4). Altra prestazione monstre di Nikola. Il serbo mette a referto 48, 14 rimbalzi e 8 assist nella vittoria di Denver (12-10) ad Atlanta (13-12). 141-111 per i Nuggets, che si aggrappano al tre volte Mvp della regular season. Bene anche Micheal Porter Jr con 26e 7 rimbalzi.