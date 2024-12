Ilnapolista.it - Napoli-Lazio 0-1, pagelle – Lontani dal disfattismo anti-contiano. Al Napoli è mancato il killer

Ledi1-0 a cura di Fabrizio d’Esposito.MERET. Come se non bastasse il diluvio di stasera, il povero Meret deve ripararsi anche dalla pioggia di tiri del danesino biondo-laziale. Il primo lo devia, il secondo lo blocca, ma sul terzo fatale s’inarca invano. Da registrare l’assistenza di Santa Traversa al 51’ – 6DI LORENZO. Stasera c’è forse il record azzurro di cross, ben ventotto, e molti principiano dalla destra azzurra dell’Eurocapitano e di Na-Politano, ormai una coppia di fatto. Il problema è che questi traversoni o sono fatti male oppure si perdono nell’avarizia offensiva del Napule, modello Scrooge (stasera è l’Immacolata e il Natale è tra due settimane) – 6RRAHMANI. Bisogna dare atto ad Amir che almeno l’argentino Taty non è mai pericoloso – 6BUONGIORNO. Stasera in campo ci sono due squadre solidamente sospettose, tra cavalieri, fe pedoni, e labaronale (a proposito: Sarri è stato certamente il peggiore allenatore biancoceleste degli ultimi due lustri) fa male quando vince i singoli duelli sulla scacchiera bagnata.