Thesocialpost.it - Mezzocorona, frana improvvisa: crollati oltre 300 metri cubi di roccia

Leggi su Thesocialpost.it

Boato nella notte, poi lain Trentino. La quantità di materiale rilevata è superiore ai 300di. Secondo la Provincia, “un elemento essenziale per la salvaguardia della comunità è stato il funzionamento efficiente del vallotomo, creato nel 2022 dopo unaavvenuta nel 2021”. Hanno aggiunto che “questa struttura ha trattenuto gran parte del materiale franoso, prevenendo danni più gravi e ulteriori pericoli per i residenti”.Leggi anche: Andrea Purgatori, “morto per la negligenza dei medici”. In quattro rischiano il processoL’allerta è stata attivata intorno alle 22:30 di domenica 8 dicembre, dopo un forte boato accompagnato da una nube di polvere nella zona del castello di San Gottardo, situato a Ischia di. Sono arrivate numerose segnalazioni al Numero unico per le emergenze, e le squadre di soccorso sono state mobilitate immediatamente.