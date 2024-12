Ilrestodelcarlino.it - Memorial Dalla Chiesa. Una giornata insieme all’insegna dello sport. Pioggia di applausi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Volendo rimanere strettamente sul tema equitazione, la coppa del Gran Premio Gold Tour ‘il Resto del Carlino’ l’ha portata a casa con la sua Cash Royal 4 l’agente della polizia di Stato Francesca Ciriesi, amazzone modenese, davanti al fratello e collega Federico e il Campionato Interforze di salto ostacoli a squadre Indoor lo ha vinto la compagine dell’Esercito Italiano. Ma al di là del Salto ostacoli, al Gruppo EmilianoEquestri (Gese, a San Lazzaro di Savena, vincono tutti: perché questo concorso, il, giunto alla sua trentatreesima edizione, riesce a riunire tutte le anime che compongono la nostra società civile. Seduti vicini ai tavoli a bordo campo, ci sono amministratori locali freschi di elezione e generali di brigata, gente die volontari dell’assistenza pubblica: lì tuttia guardare, ad ammirare i cavalli, applaudire i percorsi, alzarsi in piedi per l’inno nazionale e ricordare, al di fuori dei momenti più scontati, che c’è gente disposta a rischiare la vita per il bene del Paese.