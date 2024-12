Secoloditalia.it - Meloni e il bacio appassionato a Musk a Notre Dame: tutto falso. E’ l’ennesimo “fake” realizzato con AI

videosu Giorgiastavolta porta la firma dell’Intelligenza artificiale, la cosiddetta “AI”, che però per la sua capacità di riprodurre la falsità in modo verosimile finisce per diventare pane per i denti dei “creduloni” (o degli haters) del web. L’ultimo gossip “” riguarda la fantomatica “relazione romantica” tra il magnate Elone la presidente del Consiglio italiana Giorgia, con un video che sembra tratto da un film d’amore: i due protagonisti in abito di gala per la cerimonia di riapertura dia Parigi si baciano appassionatamente.Il video die del(mai dato) aLe immagini, diventate subito virali sul web e riproposte dal sito de “La 7”, sono state però realizzate con l’intelligenza artificiale. Solo che non è specificato in modo chiaro e il video si sta diffondendo come se fosse vero.