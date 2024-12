Quotidiano.net - Massima allerta a Taiwan, navi militari cinesi intorno all’isola. Taipei attiva manovre di “prontezza” al combattimento

Roma, 9 dicembre 2024 – Neanche il tempo di archiviare (per ora) la guerra in Siria che si accende nuovamente la miccia. Sull’isola è scattato lo stato di “” a seguito delle esercitazioniorganizzate dalla Cina. Pechino ha istituito sette “aree di restrizione aerea” da oggi a mercoledì 11 dicembre e ha inviatodella marina militare e della guardia costiera nelle acque territoriali di. La reazione diè statare un “centro di risposta alle emergenze”, e dare il via adi “esercitazione” propedeutiche al. Una escalation di tensione che è culminata nell’ennesima dimostrazione di forza verbale della Cina che ha ribadito per l’ennesima volta di essere intenzionata a difendere "con fermezza" la sua sovranità nazionale e ha insistito sul fatto cheera un parte "inalienabile" del suo territorio.