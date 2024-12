Lanazione.it - Manuel Pieri argento ai campionati italiani di pugilato per il secondo anno consecutivo

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 9 dicembre 2024 - Nuovo prestigioso risultato per, pugile 22enne della NewFit Calcinaia, allenato dal pisano Yari Flammia.ha conquistato la medaglia d’aiAssoluti della Federazione Pugilistica Italiana, confermandosi tra i migliori atleti della sua categoria. La competizione, riservata ai campioni regionali di ciascuna categoria di peso, si è svolta presso il Palasport Somaschini di Seregno. Dopo un percorso brillante che lo ha portato in finale,si è dovuto arrendere nell’ultimo incontro, ma ilposto rappresenta comunque un risultato di grande valore. Per, questonon è una novità. Già nel 2023, durante iAssoluti di Chianciano Terme, il giovane pugile aveva raggiunto lo stesso traguardo, classificandosinella categoria 75 chilogrammi.