Ilfattoquotidiano.it - Malattia del Congo, istituita task force ministero e Istituto superiore di sanità. “Non c’è ancora diagnosi per il paziente di Lucca”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nasce unadeldella Salute sulle malattie infettive che seguirà gli sviluppi delle situazioni a partire da quella di queste settimane in. Ieri in Italia è stata stata diffusa la notizia di test in corso su untoscano, curato all’ospedale di. L’istituzione dellaè stato decisa in una riunione tecnica fradiSarà composta dalla direttrice del dipartimento Mara Campitiello, Capo del Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie del, da alcuni rappresentanti di Aifa e Iss. Gli esperti avranno anche il compito di segnalare alle Regioni cosa accade e di dare indicazioni appena ci saranno elementi.Intanto l’di– che analizzerà i campione prelevati altoscano – “si è attivato immediatamente una volta ricevuta la segnalazione che presso l’Ospedale San Luca diè stato ricoverato undi rientro dalcon sintomatologia simile a quella descritta nel Paese africano, allertando ildella Salute.