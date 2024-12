Liberoquotidiano.it - M5s: Appendino, 'vinto democrazia, continuiamo a lavorare per dare risposte ai cittadini'

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "La comunità del Movimento 5 Stelle è stata chiamata a esprimersi e ha risposto presente: hannoe partecipazione, hannoi nostri principi fondanti. Ora è il momento di scrivere una pagina nuova, con un mandato chiaro che condivido pienamente: siamo progressisti indipendenti, la rotta è tracciata. Tocca a tutti noi riempire di contenuto quella che non deve restare una vuota etichetta ma deve al contrario diventare un'identità forte di cui sentirsi orgogliosamente parte". Lo scrive la deputata e vicepresidente del Movimento 5 Stelle, Chiara, in un post sui suoi canali social."Ci sono milioni difuori dai palazzi che aspettano- aggiunge -. Penso ai giovani che vogliono più possibilità di partecipare, con cui in questi mesi mi sono confrontata nelle scuole e per i quali continueremo a proporre la legge per estendere il diritto di voto ai sedicenni.