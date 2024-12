Terzotemponapoli.com - Lotito: “Baroni è un combattente

Claudio, presidente della Lazio, ha parlato a margine dell’odierna assemblea della Lega Serie A. Il presidente della squadra laziale ha parlato ovviamente delle prospettive della Lazio. Qualche parola anche sul successo di ieri sera al Maradona. Di seguito le sue parole.: “Poteva succedere di tutto, il risultato conta zero, l’ho detto anche a De Laurentiis”Così il presidente della Lazio: “Sorrido quando parlate di progetti, qui non dobbiamo costruire nessuna casa. È un gioco di squadra, serve equilibrio e non devono esserci prime donne, tutti devono lavorare all’unisono per raggiungere gli obiettivi. Ma io non voglio dare degli obiettivi, gli obiettivi non si annunciano ma si centrano. Non ho mai fatto annunci, ho sempre cercato di parlare attraverso i risultati. Io voglio combattenti e mai reduci, combattenti per degli ideali.