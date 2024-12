Ilnapolista.it - L’incredibile sottovalutazione del lavoro di Conte che ora deve dare una mano a Lukaku

deldiche oraunaGuardando Napoli-Lazio con un po’ di distacco temporale, ai nostri occhi emerge una visione che non avevamo colto nella tensione emotiva del match. Il Napoli allo scudetto ci crede eccome. Perché, al fondo, la partita l’ha persa proprio perché ha provato a vincerla. Dopo Torino-Napoli, Antonioaveva fatto storcere il naso ai puristi per aver sostituito Politano con Spinazzola anziché con Neres. Ieri sera, invece, probabilmente perché ingolosito,ha mandato in campo il brasiliano. Che poi ha perso quel pallone sfuggito prima a Lobotka e poi a Olivera e finito in rete su deviazione dell’uruguaiano. Una sostituzione anche giusta ma soprattutto indicativa.voleva vincere la partita, comprensibilmente.