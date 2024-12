Thesocialpost.it - La storia di Sabrina, nata a Roma e in fuga dalle nozze combinate in Bangladesh: “Così sto diventando una donna libera”

“Indossa il velo, non truccarti“. Questo è stato l’ordine perentorio che, nome di fantasia, ha sentito per anni.e cresciuta a, ma con origini familiari inha deciso di ribellarsi, trovando rifugio in un centro di assistenza specializzato. La sua è unadi coraggio e riscatto, ma anche di profonde incertezze.Leggi anche: Sonia Bruganelli, la confessione a Belve: “Paolo Bonolis l’ho tradito io, ecco come l’ha presa”Il racconto di“Non so ancora se quello che penso io è corretto e quello che fa mio padre è sbagliato. Forse ha ragione lui”, ammettecon esitazione. Per tutta la sua vita, ha vissuto sotto la minaccia costante di un futuro imposto: un matrimonio combinato ine una vita priva di libertà individuale. La violenza psicologica, invisibile ma potente, l’ha accompagper anni, fino a quando ha deciso di togliere il velo, truccarsi e vivere come le altre ragazze della sua età.