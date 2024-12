Ilfattoquotidiano.it - “La mia pelle esplodeva, sentivo le fiamme nel corpo”: contrae un batterio mangia-carne con un’iniezione dimagrante e resta sfigurata

Un’aspirante modella di bikini si è ritrovata a combattere contro una rara infezione “”, dopo essersi sottoposta a una serie di iniezioni “sciogli-grasso” come regalo di compleanno anticipato. Bea Amma, 23 anni, di Miami, ha visto la sua “esplodere” e ha confessato su TikTok di aver sentito come se “un fuoco si fosse diffuso nel suo” dopo essersi sottoposta a un intervento di chirurgia estetica presso una spa medica non autorizzata in California. I medici hanno affermato che la paziente ha contratto un micoresistente ai farmaci, che si è diffuso attraverso le fiale contaminate presenti nella clinica.Bea si era iscritta al programma di iniezioni dopo esser stata contattata dalla spa medica su Instagram, promuovendo quello che hanno definito uno “straordinario composto” di vitamina B12 e acido desossicolico.