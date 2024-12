Tvzap.it - La coppia vip di nuovo insieme dopo 11 anni divisi: fan al settimo cielo (VIDEO)

Leggi su Tvzap.it

Laè tornataben 11. L’annuncio è arrivato nelle scorse settimane, ma adesso lei ha spiegato come è avvenuto il ritorno di fiamma e il-racconto ha fatto il boom di visualizzazioni sui social. I fan, infatti, erano curiosi di sapere come hanno fatto a tornareben undici. (Continua.)Leggi anche: Valentina Vignali, la lotta al tumore continua: come sta oggi, le ultime notizieLeggi anche: Ferragni, Fabrizio Corona lancia una nuova indiscrezione “bomba”Lavip di11Ritorno di fiamma per la famosadel mondo dello spettacolo. Lei, decisamente più famosa di lui, ha deciso di raccontare sui social come è avvenuto il ritorno di fiammaben undici. Ilè diventato virale sui social ed ha raggiunto più di un milione di visualizzazioni.