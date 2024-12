Dilei.it - Katy Perry brilla con l’abito argentato al Capital’s Jingle Bell Ball 2024

Chesappia stupire ogni volta che sfila su un red carpet non è una novità. La cantante è conosciuta, infatti, non solo per le sue incredibili capacità canore, ma anche per il gusto e la capacità di regalare un effetto wow con look ricercati e mai banali.Una capacità che ha saputo sfoggiare anche durante ia Londra, dove si è presentata con un outfit scintillante che ha lasciato tutti a bocca aperta.in argento ai “issima, di talento e madrina di look stupefacenti. Sul red carpet dei, l’evento natalizio del Regno Unito che si è tenuto all’O2 di Londra,ha saputore proprio come i suoi Firework.Prima di esibirsi davanti al pubblico, la cantante ha sfilato sorridente sfoggiando unissimo abitoin paillettes che ha saputo illuminarla e non l’ha fatta passare inosservata.