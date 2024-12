Ilgiorno.it - Il sindaco Sala incontra i genitori di Ramy Elgaml: “Sono vicino alla famiglia per questo grande dolore”

Milano, 9 dicembre 2024 – Quindici giorni dopo la morte di, il 19enne rimasto ucciso dopo un incidente in motorino al termine di un lungo inseguimento con i carabinieri, passati i primi giorni di fuoco, ildi Milano Giuseppehato oggi pomeriggio, a Palazzo Marino, i familiari del ragazzo. Durante l'incontro il– si legge in una nota – ha voluto esprimere vicinanzaper ile ha ribadito l'apprezzamento per i toni diresponsabilità, attenzione e attaccamentocomunità milanese espressi dal padre nei giorni successivitragedia. Intanto per quanto riguarda le indagini, la difesa di Fares Bouzidi, il 22enne che eraguida del TMax e che è finito indagato, chiede di poter esaminare lo scooter che il giovane conduceva durante l'inseguimento dei carabinieri concluso con la caduta e la morte diil 24 novembre scorso in via Ripamonti.