Il Movimento 5 Stelle dà il benservito a Grillo

Ildà ilal garante Beppe. Malgrado il fondatore avesse chiesto – e ottenuto – la ripetizione del voto della Costituente, il risultato non è cambiato con gli iscritti che hanno confermato le modifiche allo statuto e anche la scelta di abolire il suo ruolo, per giunta con una maggioranza nettamente più larga rispetto alla prima votazione.Stavolta per abolire il garante e mettere fine alla “tutela” diha votato addirittura l’80,56 per cento. Due settimane fa, nell’atto conclusivo del “processo costituente” avviato in estate dal leader stellato Giuseppe Conte, lo stesso quesito era stato approvato dal 63,24 per cento dei votanti, risultato accolto da un boato dell’assemblea nazionale Nova.Ildà ilAncor più significativo, forse, del definitivo addio al M5S delle origini, il dato dell’affluenza: l’appello dia disertare i voti e “andare a funghi” per far mancare il quorum del 50 per cento più uno degli aventi diritto non è stato solo ignorato, ma gli iscritti che hanno partecipato sono stati addirittura più numerosi rispetto alla scorsa tornata della consultazione.