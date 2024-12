Ilfattoquotidiano.it - Il governo rinvia il taglio dell’Irpef al “ceto medio”: “Dopo aver consolidato i conti”. Ma Confindustria incassa la riduzione dell’Ires

Sfuma, per ora, ildella seconda aliquota Irpef caro al viceministro Maurizio Leo, che tante volte lo ha evocato come misura necessaria per aiutare il “” a cui non sono spettati i benefici deldel cuneo contributivo. Il vertice di maggioranza che si è tenuto lunedì pomeriggio a Palazzo Chigi per decidere “aggiustamenti” sugli aspetti prioritari della legge di Bilancio ha deciso che quelladi imposte scatterà solo “pubblici”. Pesa il flop del concordato preventivo biennale tra fisco e partite Iva, da cui Leo sperava di ricavare i 2,5 miliardi necessari per ridurre di due punti l’aliquota del 35%. Le spintarelle degli ultimi giorni non devono esser bastate per convincere i contribuenti ad aderire alla misura durante la seconda “finestra” offerta agli autonomi, che si chiude giovedì.