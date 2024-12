Quifinanza.it - Il Governo ci ripensa sui Bitcoin in Manovra, meno tasse del previsto per le criptovalute

Aumentano lesuiin, madel. Ilha deciso di rivedere l’articolo che portava l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivate dalledal 26% al 42% per tutte le operazioni sopra i 2mila euro. Le proposte della maggioranza sono due, una della Lega e l’altra di Forza Italia.Dalle opposizioni arrivano invece pressioni per cancellare del tutto l’articolo 4 del Ddl Bilancio, che contiene questa norma ma anche la contestata web tax per le Pmi. Nel frattempo ie le altrehanno raggiunto nuove vette storiche di valore grazie alla spinta delle promesse di Donald Trump e alle politiche monetarie semprestringenti di Usa e Ue.Addio alla tassa sui, le proposteSia maggioranza che opposizione vogliono ridurre sensibilmente la tassa suie sulle altreprevista nellafinanziaria.