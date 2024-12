Amica.it - I look delle Feste secondo Gigi Hadid e Hailey Bieber: insieme, a confronto

Leggi su Amica.it

hanno indossato duefestivi opposti e complementari:in occasione dell’apertura del nuovo negozio di Guest In Residence a Los Angeles (il marchio di abbigliamento della top model).ha scelto una gonna corta di pelliccia coordinata a una maglia da rugby a righe e un gilet in cashmere, entrambi del suo brand specializzato in maglieria. Completa la mise con mocassini bicolor firmati Christian Louboutin, collant 20 denari di Calzedonia e borsa Loro Piana.La founder di Rhode invece ha indossato un completo con blazer e minigonna in velluto della collezione A/I 2002 di Saint Laurent. A corredo del tailleur aggiunge una soffice borsa di Prada, slingback Saint Laurent e collant velati di Calzedonia. Team?GUARDA LE FOTO: iiconici che raccontano il suo stile Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA I, aAmica.