Grave esplosione al deposito Eni di CalenzanoFi | almeno un morto e diversi feriti

nella raffineria Eni di Calenzano, a pochi chilometri da Firenze. Le fiamme, circoscritte alla zona pensiline di carico, non interessano in alcun modo il parco serbatoi. Il fuoco e la colonna di fumo sprigionatasi dall’incendio sono visibili anche dai comuni limitrofi, mentre il boato è stato avvertito in tutta la piana fiorentina. L’aria intorno al perimetro dell’incidente è fortemente irrespirabile.L’ha causaro la rottura dei vetri di vari edifici industriali nelle vicinanze. Lo scoppio ha provocatoun; al momento, sette persone risultano ricoverate, alcune di loromente ustionate. In seguito all’accaduto è stata chiusa l’uscita di Calenzano dell’A1 in entrambe le direzioni, mentre la circolazione ferroviaria è sospesa sulle linee convenzionale Firenze-Bologna e Firenze-Prato-Pistoia per l’intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine.