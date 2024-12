Isaechia.it - Grande Fratello, arriva il faccia a faccia tra Lorenzo e Helena: “Mi hai tradito nella fiducia, abbiamo sbagliato a…”

Gli ultimi giorni all’interno della Casa delsono stati piuttosto movimentati: sabato sera, infatti, complice un gioco,Prestes ha scelto di portare con sé in TugurioSpolverato, generando un’ondata di malcontento tra gli altri inquilini e in particolare in Shaila Gatta, delusa e arrabbiata per essere stata divisa ancora una volta dal suo fidanzato (QUI per leggere quello che è successo).Una volta in Tugurio,ha spiegato ad Amanda Lecciso le ragioni che l’hanno spinta a scegliere proprio, chiarendo di non provare più interesse nei suoi confronti e proprio per questo di volere tornare ad avere con lui un rapporto amichevole, fatto di gioco e complicità.Successivamente, la modella ha cercato un confronto anche con Spolverato, il quale invece non si è mostrato convinto della sincerità della Prestes nei suoi confronti:tu devi capire questo, se continui a mischiare le cose non andrà bene.