Lapresse.it - Golden Globes 2025: Vermiglio candidato, tutte le nomination

Aic’è anchetra i film candidati. La pellicola di Maura Delpero, vincitrice del Leone d’Argento all’ultima Mostra Internazionale del cinema di Venezia, è stata inserita nella cinquina finalista per il premio come miglior film internazionale. Inanche ‘All we imagine as light’ (Usa, Francia, India), ‘Emilia Pérez’ (Francia), ‘ The girl with the needle’ (Polonia, Svezia e Danimarca), I’m still here (Brasile) e ‘The seed of the sacred fig’ (Usa, Germania). I premi saranno annunciati nella serata di gala in programma il prossimo 5 gennaio a Los Angeles. Isabella Rossellini ha ricevuto lacome migliore attrice non protagonista in ‘Conclave’, Luca Guadagnino risulta inveceassieme al polistrumentista e fondatore dei Nine Inch Nails, Trent Reznor, con Atticus Ross per il brano ‘Compress/Repress’ nella colonna sonora di ‘Challengers’ all’interno della categoria ‘Best song Motion Pictures’.