Giovane muore dopo serata in discoteca a Roma, possibile chiusura del locale

Indagini in corso sull’episodio avvenuto all’Eur, si valutano irregolarità e sovraffollamento.Tragedia nella notte tra sabato e domenica a, nel quartiere Eur. Undi 22 anni è decedutoessersi sentito male nei pressi di una notadella zona. L’episodio è avvenuto intorno alle 3 del mattino, quando il ragazzo è stato trovato privo di sensi su un marciapiede vicino al.Nonostante i tentativi di soccorso, per ilnon c’è stato nulla da fare.Le autorità stanno svolgendo accertamenti sull’accaduto e valutando la possibilità di richiedere ladella. Tra i punti sotto indagine, vi è anche la verifica del rispetto dei limiti di capienza del, per escludere eventuali episodi di sovraffollamento che possano aver contribuito alla tragedia.