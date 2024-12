Anteprima24.it - Forza Italia lancia l’appello: “No al ticket per il Centro Storico e no all’aumento dell’imposta di soggiorno”

Tempo di lettura: < 1 minutosi è da sempre espressa contro ild’ingresso neldi Napoli ma allo stesso tempo siamo contro l’innalzamentodi. Il Turismo non è una vacca da mungere anche perché abbiamo constatato più volte in questi anni come i proventi derivanti da tale imposta non vengano utilizzati per migliorare i servizi turistici bensì per tutt’altro.Abbiamo ribadito più volte la nostra contrarietà al modus operandi dell’Amministrazione sulla gestione di tali fondi e non possiamo chiedere, senza mai interpellare gli operatori del settore, di reperire dal Turismo altri fondi senza prima dare risposte concrete ai turisti e ai lavoratori del comparto. Da tempo abbiamo chiesto un consiglio monotematico sul turismo per dibattere e concertare l’azione dell’Amministrazione sul tema.