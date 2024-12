Thesocialpost.it - Firenze, esplosione in una raffineria: ci sono 2 morti e almeno 4 dispersi

Leggi su Thesocialpost.it

Questa mattina, lunedì 9 dicembre, intorno alle 10.20, si è verificata un’di notevole intensità a Calenzano, all’interno di una. L’onda d’urto è stata avvertita in tutta, provocando vibrazioni anche nel pavimento di alcuni edifici. Al momento non è chiaro quante persone siano rimaste coinvolte, ma i primi aggiornamenti parlano di 3 feriti gravi e di una vittima accertata.Leggi anche: La caduta di Bashar al-Assad in Siria: tutti i possibili scenari futuri12.50 La situazione nella zonaNell’area interessata dall’oltre ad essere visibile una colonna di fumo è presente un forte odore acre dovuto alla combustione di idrocarburi, tanto che alle persone presenti vengono distribuite mascherine per potersi riparare le vie respiratorie. Presente sul posto anche la Protezione civile metropolitana con un posto medico avanzato.