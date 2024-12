Thesocialpost.it - Firenze, esplosione in una raffineria: ci sono 2 morti e 26 feriti. Aperta un’inchiesta

Questa mattina, lunedì 9 dicembre, intorno alle 10.20, si è verificata un’di notevole intensità a Calenzano, all’interno di una. L’onda d’urto è stata avvertita in tutta, provocando vibrazioni anche nel pavimento di alcuni edifici. Al momento non è chiaro quante persone siano rimaste coinvolte, ma i primi aggiornamenti parlano di 3gravi e di una vittima accertata.Leggi anche: La caduta di Bashar al-Assad in Siria: tutti i possibili scenari futuri18.10 Sale il numero deiOltre ai 9accompagnati con le ambulanze presso gli ospedali della zona, altre 17 persone sipresentate in strutture ospedaliere per cure mediche. Lo spiega la prefettura diaggiornando il numero dei. Il numero sale così a 26. A esplodere è stata una delle autobotti presso la pensilina di carico, nella zona dove viene caricato il carburante.