Ilfattoquotidiano.it - Fermato in un McDonald’s sospetto killer del Ceo Brian Thompson. L’indizio del documento falso

Che sia lui, al momento, non c’è alcuna certezza anche se molti elementi convergono e fanno pensare che sia l’uomo che le forze dell’ordine americano stanno cercando da giorni. Quel che è certo, è che è statoin Pennsylvania grazie a una soffiata: viaggiava su un autobus e avrebbe tentato di usare unin un. Undi identità –– identico a quello che il presuntoha esibito quando si era registrato in un ostello nell’Upper West Side di Manhattan il 24 novembre, scrive il New York Times.Nel McDonalds’ di Altoona, Pennsylvania, un cliente lo avrebbe riconosciuto e chiamato il 911. Con sé aveva anche “un manifesto“, una pistola con silenziatore, quattro documenti di identità falsi e altri oggetti. Tutti elementi in linea con quello che le autorità sanno deldel Ceo di UnitedHealthcare, ucciso il 4 dicembre sulla soglia dell’hotel New York Hilton Midtown, vicino alla Sixth Avenue, per partecipare a una conferenza della società.