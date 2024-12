È un dolore | l’allenatore del Tottenham Postecoglou è ferito dalla sconfitta del Chelsea

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-08 21:08:11 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news:delAngeha ammesso che ladi oggi contro il, in cui la sua squadra ha sprecato un vantaggio per 2-0 perdendo 4-3, è stata “dolorante”.Due scivoloni di Marc Cucurella hanno consentito ai padroni di casa di passare in vantaggio grazie ai gol di Dominic Solanke e Dejan Kulusevski, ma poi gli Spurs sono andati in pezzi.Jadon Sancho ne ha tirato indietro uno e un gol di Enzo Fernandez, inserito tra due rigori di Cole Palmer, ha portato ilin controllo.“Freschezza PERSONIFICATA” Cole Palmer con un rigore di Panenka mette la partita fuori ogni dubbio! pic.twitter.com/JE96MpFUrr— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 8 dicembre 2024Son Heung-min ha ridotto gli arretrati nel finale, ma non è bastato per la squadra degli Spurs che è 11esima in classifica.