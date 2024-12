Agi.it - Due carabinieri indagati per depistaggio nella morte di Ramy

AGI - Si allarga l'inchiesta sulladiElgaml, il 19enne deceduto per l'incidente stradale del 24 novembre mentre scappava come passeggero in sella a uno scooter inseguito dai. La Procura di Milano, oltre che sull'omicidio stradale, indaga anche sulle ipotesi di 'falso' e 'frode processuale e' per il comportamento di almeno due militari dell'Arma coinvoltivicenda. In particolare, le contestazioni riguardano la redazione del verbale dell'intervento che ha portato all'arresto per resistenza a pubblico ufficiale di Fares Bouzidi e al video dell'incidente realizzato da un testimone che sarebbe stato fatto cancellare dai militari. Erano giàper omicidio volontario il vicebrigadiere al volante dell'autoradio, che avrebbe urtato il Tmax, e il 22enne tunisino.