Tpi.it - Diletta Leotta e Loris Karius in crisi? “Lui le ha chiesto un periodo di stop dopo aver scoperto dei messaggi”

Leggi su Tpi.it

in? “Lui le haundisarebbero partita per una vacanza per risolvere una presuntavenutasi a crearela scoperta da parte di lui di alcunisul telefonino di lei.A lanciare l’indiscrezione è il giornalista Gabriele Parpiglia, che sul suo profilo Instagram pubblica una foto dei due in spiaggia, a Miami.“vola a Miami con il marito per un evento e per cercare e ritrovare serenità” scrive il giornalista che aggiunge: “A Milano si parla da tempo di unatra, conduttrice DAZN ed ex de La Talpa, e il marito. Ma nessuno ha mai spiegato il motivo”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gabriele Parpiglia (@gabrieleparpiglia)Il giornalista, quindi, rivela: “Una fonte vicina alla coppia invece, ha raccontato a noi ciò cheavrebbe confidato solo alle amiche più care, ovvero chehache lasi era scambiata con un personaggio chiacchierato.