Crostata rustica di verdure | ricetta facile Saporitissima

diLadi oggi è quella che uso quando ho della verdura di troppo che devo consumare, è nata per caso ma è piaciuta tantissimo ai miei figli, spero piaccia anche a voi.nell’elenco degli ingredienti troverete un bel po’ dima voi potete sostituirle con quelle che avete in casa.Quando preparo laconsaltate in padella io faccio cuocere per 15 minuti a 200 gradi la pasta sfoglia prima di inserirle e poi completo la cottura quando è completa di ripieno e mozzarella, in modo che il fondo si cuocia uniformemente. Ma ognuno in cucina ha le sue piccole “tecniche”, sicuramente voi avrete la vostra.Vi lascio agli ingredienti e al procedimento.diPer questaci occorre:1 rotolo di pasta sfoglia già pronta1 peperone piccolo (rosso o giallo)100 grammi di funghi (io ho usato i cardoncelli ma voi potete usare anche champignon)1 melanzana piccola1 cipolla bianca100 grammi di pancetta a cubetti2 o 3 cucchiai di parmigiano80 grammi di mozzarella a julienne (quella per le pizze)sale e pepe q.