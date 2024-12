Romadailynews.it - Cina: indice logistico di e-commerce raggiunge record in 7 anni a nov

Pechino, 09 dic – (Xinhua) – L’della logistica dell’e-cinese ha raggiunto un nuovoin 7nel mese di novembre, secondo i risultati di un sondaggio pubblicati ieri dalla China Logistics and Purchasing Federation e dal colosso dell’e-JD.com. Tale, un indicatore delle operazioni logistiche, si e’ attestato il mese scorso a 115,5 punti il mese scorso, con un aumento di 0,5 punti su base mensile, secondo il sondaggio. Nonostante le promozioni di vendita per il “Doppio undici” di quest’anno siano iniziate un mese prima, l’di novembre e’ riuscito comunque a stabilire unin sette, ha dichiarato la federazione. Il sotto-del volume commerciale totale e’ aumentato di 0,4 punti su base mensile,ndo il valore di 134,1 e indicando una domanda in aumento nel settore.